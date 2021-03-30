DİTİB, Kilis'te 600 aileye ramazan paketi dağıttı
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DİTİB, Kilis'te 600 aileye ramazan paketi dağıttı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
DİTİB, Kilis'te 600 aileye ramazan paketi dağıttı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), sığınmacılara destek olmak amacıyla Kilis'te 600 aileye ramazan paketi dağıttı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), sığınmacılara destek olmak amacıyla Kilis'te 600 aileye ramazan paketi dağıttı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, ihtiyaç sahiplerini, yetimleri ve Suriye'den Türkiye'ye tedavi için gelen aileleri ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfına ait Suriyeli sığınmacıların sıcak yemek ihtiyacını karşılayan mutfak, fırın ve dağıtım merkezini de ziyaret eden heyet, burada incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, birliklerinin "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadisinde ifade edildiği üzere dünyanın her bir köşesinde bütün insanlığın hizmetinde çalışan bir iyilik hareketi olduğunu belirtti.

Yemekhanenin 6 aylık ihtiyacı karşılanacak

DİTİB olarak mülteci ailelere destek olmak amacıyla Kilis'e geldiklerini anlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Suriye'nin sıfır noktasında mülteci kardeşlerimiz için Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan yemekhaneyi ziyaret ettik. Bu yemekhaneden günlük 15 binin üzerinde ihtiyaç sahibinin istifade ettiğini yerinde müşahede ettik. Pişirilen yemekler sınıra yakın bölgedeki kamplarda yaşayan kardeşlerimize ulaştırılıyor. Almanya'daki hayırsever kardeşlerimizin yardımlarıyla yemekhanenin 6 aylık ihtiyacını karşılayacağız. DİTİB hayırsever cemaatimizin iyilik elidir. Hayırsever kardeşlerimizin fitre ve zekat emanetlerini dünyanın dört bir tarafındaki mağdur ve mazlum kardeşlerimize ulaştırmak üzere bugüne kadar gayret ettik, bundan sonra da gayret edeceğiz. Rabbim iyilik yolundaki bu çabalarımızı ve hayırlarımızı kabul eylesin."

DİTİB tarafından hazırlanan ramazan paketleri 600 ihtiyaç sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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