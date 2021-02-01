DİTİB İtalya'dan TDV'nin İdlib için başlattığı "İyilik Konutları" kampanyasına destek

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde çadırlarda ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren siviller için başlattığı "İyilik Konutları" kampanyasına, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İtalya Şubesi de katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde çadırlarda ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren siviller için başlattığı "İyilik Konutları" kampanyasına, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İtalya Şubesi de katıldı.

DİTİB İtalya Yönetim Kurulu Başkanı Abdulmetin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kampanyaya 23 Ocak'ta 30 konut hedefiyle başlandığını belirterek, "Bugün itibarıyla 36 konuta ulaşılarak, bitime bir ay kala kampanya hedefi çoktan aşıldı. Bu hususta vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, bizim vatandaşımız böyle konularda çok hassas, dünyada herhalde eşi yoktur." ifadelerini kullandı.

DİTİB İtalya'nın sosyal medya mecralarındaki hesaplarından kampanyayı duyurduklarını aktaran Yalçın, kampanyanın bitiş tarihi olan 28 Şubat'a kadar bağış sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

Milano Din Hizmetleri Ataşeliği personelinin de kampanyaya bir evle katıldığı öğrenildi.

DİTİB İtalya'nın paylaştığı bilgiye göre, kampanyada 1 briket konut bedeli 660 avro, 1 tuğla bedeli ise 1 avro olarak belirlendi.

Toplamda 5 bin briket ev yapmayı planlayan TDV, bu zamana kadar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak İdlib'in Türkiye sınır hattındaki derme çatma çadırlara sığınan 1700'ü aşkın aileye briket ev temin etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin