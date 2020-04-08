DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Merkez Camisi'nde ilk kez hoparlörden ezan okundu - KÖLN Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Merkez Camisi'nde ilk kez hoparlörden ezan okundu.

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Merkez Camisi'nde ilk kez hoparlörden ezan okundu.

Anadolu'dan Avrupa'ya yapılan işçi göçü tarihinde sembolik bir anlam taşıyan Köln'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Müslümanlara moral olması amacıyla yerel makamların izniyle akşam ezanı din görevlisi Naci Şengün tarafından okundu.

Köln'de ilk kez ezan okunması çevrede oturan Türk ve Müslümanlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: AA