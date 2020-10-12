DİTİB Genel Başkanı Türkmen: "Eğitime yatırım, geleceğe en iyi yatırımdır"
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DİTİB Genel Başkanı Türkmen: "Eğitime yatırım, geleceğe en iyi yatırımdır"

12.10.2020 12:27 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:32
DİTİB Genel Başkanı Türkmen:

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, "Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yapılan en iyi yatırımdır.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, "Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yapılan en iyi yatırımdır." dedi.

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi'nde, Almanya'nın 45 farklı üniversite şehirlerinde hizmet veren DİTİB Erdemli Öğrenci Evleri koordinatörleriyle bir araya gelen Türkmen burada yaptığı konuşmada, "Buraya gelen ilk nesil büyüklerimizin hikayelerini tam olarak anlatamadan pek çoğunu ebediyete uğurladık. Bugün Almanya'ya ilk gelen neslimiz kadar avukatımız, öğretmenimiz, hemşiremiz, din görevlimiz var. Aslında işi belirleyecek olan tek başına bilgili ve eğitimli olmak değil. Burada bilgi, hikmet, marifet hepsinin temelinde de samimiyet olması gerekir. Bir şeyi bilmek değil sadece, onun hikmetini anlamak lazım. Bu topluluk bilgi, hikmet, marifet ve samimiyetle bu işin ciddiyetini anlar ve bu işe sarılırsa ben inanıyorum ki geleceğimiz dünden daha aydınlık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkmen öğrenci evlerinin buradaki önemine dikkat çekerek, "Öğrenci evlerimiz gün geçtikçe sayıları artarak hizmetlerine devam ediyor. Öğrenci evleri konseptine geç kalınmış olsa da, hamdolsun iyi çalışmalar yapıyoruz. Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yapılan en iyi yatırımdır." şeklinde konuştu.

Genel Başkan Türkmen, şöyle devam etti:

"Gelecekte öğrenci evlerimizde kalan çocuklarımız bu kurumlarda görev alsınlar. Avukat ise avukatlık yapmayı arzu etsin, mimar ise bizlere cami mimarisi çizsin, öğretmen ise camilerimize gelip çocuklarımıza ders versin. Farklı fikirleri olan var ise bu fikirleri alalım değerlendirelim. Öğrenci evleri koordinatörleri olarak sizler, birilerinin hayatına, kalbine, gönlüne dokunması gereken yerdesiniz. Samimiyetimizi öğrencilerimize aktaralım. Öğrencilerle sıcak iletişim kuralım, bunu bir Ashab-ı Suffe modeli olarak düşünün. Peygamber efendimiz etrafına talebelerini alırdı, onların yemesiyle, içmesiyle ilgilenirdi, onlar aç ise kendisi tok yatmazdı. Her şey görerek öğrenilir. Fedakarlık nasıl olur göstermeliyiz. Bu işe gönül ve emek verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı tebrik ediyorum."

DİTİB Erdemli Öğrenci Evleri Koordinatörü Murat Demirel ise toplantıda Almanya'daki öğrenci evleri hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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