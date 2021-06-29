DİTİB Genel Başkanı Türkmen, Birliğin yeni yönetimiyle ilk kez bir araya geldi Açıklaması

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Birliğin, hizmet ve faaliyetlerinde barış ve toplumsal uyumun teminatı olarak hareket ettiğini belirterek, yeni faaliyet döneminde din eğitimi alanında daha fazla yazılı ve görsel materyal üretmeye çalışacaklarını söyledi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Birliğin, hizmet ve faaliyetlerinde barış ve toplumsal uyumun teminatı olarak hareket ettiğini belirterek, yeni faaliyet döneminde din eğitimi alanında daha fazla yazılı ve görsel materyal üretmeye çalışacaklarını söyledi.

DİTİB'in Almanya'da gerçekleştirdiği 18. Olağan Genel Kurulu'nun ardından Türkmen, DİTİB yönetim kurulu üyeleri, eyalet ve bölge birliği başkanları, dini danışma kurulu başkanları, federal gençlik, kadınlar ve veliler birliği başkanları ile bölge ve genel merkez birim müdürleri ile ilk kez Dahlem DİTİB Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi.

Yeni yönetimleriyle birlikte yeni bir hizmet dönemine başladıklarını ifade eden Türkmen, "Yeni faaliyet dönemimizde din eğitimi alanında daha fazla yazılı ve görsel materyal üretmeye çalışacağız. Sosyal hizmetler alanında da yapacak çok işimiz var." dedi.

Dünyanın dört bir yanında hayır faaliyetlerinin devam edeceğine vurgu yapan Türkmen, şöyle devam etti:

"Mazlum coğrafyalarda inşa edeceğimiz camiler ve okullar, o bölgelerde yaşayan gençlerin ve çocukların, kısaca o toplumun istikbalinin yetişeceği kalıcı mekanlar olacaktır. Derneklerimizin hukuki, mali ve her türlü işlemlerini verimli hale getirmek için düzenli seminerler yapacağız. Derneklerimize daha da güvenli ve sistemli rehberlik hizmeti sunmaya çalışacağız. Dini cemaatler, yerel yöneticiler ve içinde bulunduğunuz toplumla daha iyi iletişim kurma adına güzel işler yapacağız. Fitre-zekat alanında yaptığımız hizmetlerimizle, bilhassa ramazan ayında dünyanın dört bir tarafına iyilik elimizi uzatarak mazlumların dualarını alma imkanımız oldu. İnşallah bu hizmetlerimiz gelecek yıllarda da devam edecektir. Öğrenci evleri alanında da hizmetlerimiz artarak devam ediyor. İnşallah bunların meyvelerini birlikte göreceğiz. Kurban hizmetlerimizle geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da mazlum ve mağdur bölgelere ulaşmaya çalışacağız. Dünyaya iyilik hakim oluncaya kadar insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz."

Türkmen, İstişare süreçlerinin çok iyi işletilmesi gerektiğine işaret ederek, "Özgüven ile istişareyi asla bırakmayalım, aceleyle kararlar vermeyelim. DİTİB ailesi olarak iletişimimizi ve istişaremizi ön planda tutalım. Her birimiz birbirimizden sorumluyuz. Yeni dönemde yeni bir azim ve heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz. DİTİB bundan sonra da geleceğimize ve insanımıza yatırıma devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay'ın selamlama konuşmasının ardından toplantı, katılımcıların dilek ve temennileriyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek