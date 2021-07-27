DİTİB derneklerinden Almanya'daki sel mağdurlarına yardım

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'da sel felaketinden zarar görenlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'da sel felaketinden zarar görenlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

DİTİB'e bağlı Ransbach Baumbach, Selters, Neuwied, Koblenz ve Andernach cami dernekleri, sel felaketinden en çok etkilenen Sinzig kentindeki sel mağdurlarına yardım ulaştırdı.

DİTİB gönüllüleri, 500 kişiye gıda paketi ve nakdi yardım desteği verdi. Temizleme ekiplerine de yardım paketleri dağıtıldı.

Sinzig Belediye Başkanı Andreas Geron, DİTİB derneklerine yardımlardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Geron, zor durumda kalan Sinzig kentine DİTİB öncülüğünde yapılan yardımı anlamlı bulduğunu belirterek kendilerine minnettar olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ