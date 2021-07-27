DİTİB derneklerinden Almanya'daki sel mağdurlarına yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİTİB derneklerinden Almanya'daki sel mağdurlarına yardım

DİTİB derneklerinden Almanya'daki sel mağdurlarına yardım
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'da sel felaketinden zarar görenlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'da sel felaketinden zarar görenlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

DİTİB'e bağlı Ransbach Baumbach, Selters, Neuwied, Koblenz ve Andernach cami dernekleri, sel felaketinden en çok etkilenen Sinzig kentindeki sel mağdurlarına yardım ulaştırdı.

DİTİB gönüllüleri, 500 kişiye gıda paketi ve nakdi yardım desteği verdi. Temizleme ekiplerine de yardım paketleri dağıtıldı.

Sinzig Belediye Başkanı Andreas Geron, DİTİB derneklerine yardımlardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Geron, zor durumda kalan Sinzig kentine DİTİB öncülüğünde yapılan yardımı anlamlı bulduğunu belirterek kendilerine minnettar olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Sel, önüne geleni yuttu geçti! Evin çatısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Sel, önüne geleni yuttu geçti! Evin çatısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı
Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Eda Erdem Serdar Aziz Hakan Reçber Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DİTİB derneklerinden Almanya'daki sel mağdurlarına yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 23:29:33. #1.15#

title