DİTİB'den Köln Kulübüne cami silüetli forma için teşekkür mektubu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln'e, yeni sezon deplasman forması üzerinde Köln DİTİB Merkez Camisi silüetinin de yer alması nedeniyle teşekkür mektubu gönderdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln'e, yeni sezon deplasman forması üzerinde Köln DİTİB Merkez Camisi silüetinin de yer alması nedeniyle teşekkür mektubu gönderdi.

Türkmen mektubunda, formada yer alan silüetin aslında Köln'ün çok kültürlü yapısını yansıttığını belirterek, "Köln Kulübünün saygıdeğer başkanı Werner Wolf'a, başkan yardımcıları Eckhard Sauren ile Carsten Wettich'e, yöneticilerine ve çalışanlarına, Köln DİTİB Merkez Camisi yönetim kurulu, üyeleri ve cemaati adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Köln Futbol Takımı'nın Köln Katedrali ile birlikte DİTİB Merkez Camisi silüetlerinin yer aldığı formasıyla ilgili kendilerine çok sayıda destek mesajı geldiğini anlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Köln gibi önemli bir spor kulübünün formasına, kentin doğal bir parçası olan camimizi resmetmesi oldukça anlamlıdır. Köln'deki müslümanları temsil eden Merkez Camisi, Köln'e aittir. Camimiz her hafta yaklaşık 20 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Merkez Camisi, üçte ikisi farklı inanç ve milletlere mensup Köln sakinleri ile bu büyük şehri ziyarete gelenleri ağırlayan birleştirici bir mekan olma vasfı taşımaktadır. Formalarda Köln Merkez Camisi silüetine yer verilmesine kentte yaşayan 160 binden fazla müslüman destek vermektedir. Gösterdiğiniz dayanışmadan dolayı mutluyuz."

Kulübün ırkçılığa karşı duruşunun örnek ve öncü olduğunu vurgulayan Türkmen, yeni formanın son derece başarılı tasarımıyla kendilerinin ve tüm müslümanların beğenisini kazandığını kaydetti.

Mektubunda Köln Kulübü yönetimini camiyi ziyarete davet eden Türkmen, "Camii Forumu (Moschee Forum) sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacaktır. Genç ekibimizle sizlere hem camimizi hem de yanımızda yer alan futbol sahası ile futbol kulübümüzü tanıtmak isteriz. Ayrıca Köln takımı, şu anda kentte yaşayan müslümanlar arasındaki ana sohbet konularından biridir. Çoğu insan kendisini Kölnlü olarak adlandırmaktan gurur duymaktadır. Bu sembolik hareketin hem Köln'de yaşayan müslümanlar hem de futbol tutkunu olmayan kesimler arasında dahi ölçülemez bütünleştirici bir etkisi olmuştur. Bu jest ile müslümanların kalbini fethettiniz ve kesinlikle yeni taraftarlar kazandınız." görüşlerine yer verdi.

Kaynak: AA