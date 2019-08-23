DİTİB'den hacılara "berat" belgesi

23.08.2019 14:18

Genel merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) organizasyonuyla hac ibadetini yerine getirenlere "Hac Berat Belgesi" verildi.

DİTİB basın ofisinden yapılan açıklamada, Almanya'dan kutsal topraklara giden ve hac farizasını yerine getiren hacılar için Medine'deki Mescid-i Nebevi avlusunda kılınan sabah namazının ardından bir tören düzenlendi.

Törende, 2019 yılı hac organizasyonu kapsamında hac ibadetini yerine getirenlere "Hac Berat Belgesi" verildi.

Almanya Hac Organizasyonu Genel Koordinatörü Ahmet Fuat Çandır, kafile başkanları, grup görevlileri ve hacıların katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Çandır, burada yaptığı açıklamada, hac farizası süresince yaşanılan güzellikleri hatırlamak açısından hacılara "Hac Berat Belgesi" verildiğini söyledi.

Hatıralarını canlı tutmak amacıyla bütün hacılara belge hazırladıklarını belirten Çandır, "İlk kez böyle bir uygulamayı gerçekleştirdik. Hacılarımız bu uygulamadan memnun kaldılar." ifadelerini kullandı.

Hac beratını alanlar ise uygulamanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kaynak: AA