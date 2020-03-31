DİTİB'den cenaze nakilleri dolayısıyla Türk ve Alman kurumlarıyla THY'ye teşekkür
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DİTİB'den cenaze nakilleri dolayısıyla Türk ve Alman kurumlarıyla THY'ye teşekkür - Haberler
Ali Özdemir, Almanya, Güncel

DİTİB'den cenaze nakilleri dolayısıyla Türk ve Alman kurumlarıyla THY'ye teşekkür

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sosyal Dayanışma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir, Almanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vefat eden Türk vatandaşlarının ebedi istirahatgahlarına ulaştırılması konusunda tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

31.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:16
DİTİB'den cenaze nakilleri dolayısıyla Türk ve Alman kurumlarıyla THY'ye teşekkür

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sosyal Dayanışma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir, Almanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vefat eden Türk vatandaşlarının ebedi istirahatgahlarına ulaştırılması konusunda tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi adına açıklamada bulundan Ali Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde tedbirler alındığını hatırlatarak, "Bu kapsamda 13 Mart'ta Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından diğer ülkelerde olduğu gibi tüm seferler durduruldu. DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi olarak Almanya'da ikamet eden Türk vatandaşlarının cenazelerinin kargo uçaklarıyla gönderileceğini, fakat hayatını kaybedenlerin yakınlarının refakatçi olarak tarifeli seferlerin durdurulmasından dolayı gidemeyeceklerini SMS ile tüm üyelerimize duyurduk." ifadesini kullandı.

Cenaze nakillerinde Türk ve Alman resmi kurumlarıyla THY'nin çok yardımcı olduklarını aktaran Ali Özdemir, "Almanya'da vefat edenlerin ebedi istirahatgahlarına ulaştırılması konusunda tüm imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi kurumları ile Alman makamlarına ve Türk Hava Yollarına bu imkanı insanımıza sağladığı için özellikle teşekkür ederiz." dedi.

Cenazelerin Türkiye'ye naklinin sadece Frankfurt'tan gerçekleştirildiğini bu nedenle diğer bölgelerdeki cenazelerin kara yolu ile Frankfurt Havalimanı'na nakledildiğini belirten Özdemir, "Cenazeler refakatçi olmadan Türkiye'ye nakledileceğinden, cenazeyi Türkiye'de karşılayacak aile yakınları ile iletişime geçilip kendileri bu konuda bilgilendirilmektedir." bilgisini aktardı.

İçinden geçilen sıkıntılı günlerde cenaze nakil süreçlerinde aksama olmasının kaçınılmaz bir gerçek olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Cenazelerimizin ebedi istirahatgahlarına ulaştırılması konusunda 7 gün 24 saat ulaşabilir durumdayız." vurgusu yaptı.

Asılsız haberlere itibar edilmemeli

Ali Özdemir ayrıca, "cenazelerin Frankfurt'ta keyfi olarak morglarda bekletildiği" iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak vefat eden Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türkiye'ye nakliyle ilgili asılsız ve yalan haberlere itibar edilmemesini istedi.

Özdemir Turkish Cargo ile koordineli bir şekilde çalışma yapıldığının altını çizerek, "Önümüzdeki gün ve haftalarda resmi dairelerden salgın ile ilgili gelecek bilgi ve talimatlar doğrultusunda hareket edilecek. Bu konuda üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haberler
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz...
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Genel Başkanımız' ifadesini kullandı
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Lütfü Türkkan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Haluk Levent Levent Dörter Chloe Loughnan Nurgül Yeşilçay
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Rusya Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: DİTİB'den cenaze nakilleri dolayısıyla Türk ve Alman kurumlarıyla THY'ye teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 17:31:03. #1.15#
title