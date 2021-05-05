DİTİB'den Bosna Hersek'e ramazan yardımı
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DİTİB'den Bosna Hersek'e ramazan yardımı

DİTİB'den Bosna Hersek'e ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Teşkilatı (DİTİB), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde Bosna Hersek'te ramazan yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Teşkilatı (DİTİB), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde Bosna Hersek'te ramazan yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Din Hizmetleri Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek'in birçok şehrinde 200'den fazla aileye ramazan paketi yardımı yapıldığı aktarıldı.

Başkent Saraybosna'nın yanı sıra Mostar, Gorazde, Foca, Kakanj, Zenica, Vitez, Travnik, Visoko, Srebrenitsa gibi birçok şehir ve köyde dağıtılan yardım kapsamında, 200'den fazla ortaokul, lise, medrese ve fakülte öğrencilerine de burs dağıtıldığı bildirildi.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu iş birliğinde, Mostar'da faaliyet gösteren yetimhane, yaşlı bakımevi ve engelli bakımevine de temel gıda yardımında bulunulduğu belirtilen açıklamada, Almanya'da yaşayan Türk hayırseverler tarafından gönderilen yardımların, Din Hizmetleri Müşavirliği ve DİTİB görevlileri ile gönüllülerden oluşan heyet aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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