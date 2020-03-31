DİTİB'den Almanya'da Kovid-19 salgınından etkilenen camilere yardım kampanyası Almanya'da yapımı devam eden ve ağır borç yükü altındaki camiler için "Şimdi Camilerimize Destek Çıkma Zamanı" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Almanya'da yapımı devam eden ve ağır borç yükü altındaki camiler için "Şimdi Camilerimize Destek Çıkma Zamanı" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Almanya'da yaklaşık 900 caminin bağlı olduğu ve genel merkezi Köln'de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) başlatılan kampanya ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle toplu ibadete bir süre ara verilmesi ve etkinliklerin durdurulmasıyla gelirleri düşen camilere maddi destek sağlanması amaçlanıyor.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya genelinde inşaatı devam eden orta ve büyük ölçekte 50'yi aşkın cami bulunduğunu, yaklaşık 100-150 caminin de ağır borç yükü altında olduğunu söyledi.

Camilerin şimdiye kadar çeşitli programlarla ayakta kaldığına işaret eden Türkmen, Kovid-19 salgınıyla bu etkinliklerin durdurulmasının bazı camileri krizin eşiğine getirdiğini vurguladı.

Türkmen, şöyle devam etti:

"Mabetler, varlıklarını dünyanın her yerinde inananların hamiyeti ve sorumluluğu altında sürdürür. Teşkilatımıza bağlı camilerimiz de varlığını mensuplarımızın samimi, hasbi, fedakar gayret ve duyarlılığına borçludur. Herkesin bireysel ve kurumsal tedbirlerini ivedilikle alma sorumluluğunda bulunduğu bu zorlu süreçte, kimlik ve geleceğimizin silinmez mührü olan camilerimizin desteklenmesi ve sürecin olumsuz tesirlerinden korunması yönünde bir kampanyanın başlatılmasının uygun olacağı mülahaza edilmiştir."

Kampanyaya Paypal ile katılmak isteyenler, paypal@ditib.de adresine, banka yoluyla da Turkisch-Islamische Union ismiyle açılan DE95 3704 0044 0121 5177 19 numaralı IBAN hesabına bağış gönderebilecek.

Kaynak: AA