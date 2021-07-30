DİTİB, Almanya'daki sel felaketi için toplanan 100 bin avroyu belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine yolladı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınları için ilk etapta topladığı 100 bin avroyu, bölgedeki belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınları için ilk etapta topladığı 100 bin avroyu, bölgedeki belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

DİTİB'ten yapılan yazılı açıklamada, yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla Almanya genelinde başlatılan bağış kampanyasının ilk etabında toplanan 100 bin avronun, selden en fazla etkilenen Ahrweiler, Stolberg ve Heinsberg kentlerine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, sel felaketinin yaşandığı günden itibaren bölgelere yakın çevredeki derneklerden sel mağdurlarına yardım eli uzatıldığını ifade etti.

DİTİB teşkilatına bağlı derneklerin, yerinde bilfiil yardım götürmeye devam ettiğini belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Ahrweiler, Stolberg ve Heinsberg kentlerine yardımlarımızı gönderdik. Bunun dışında Marl cami derneğimiz 1000 adet lahmacun hazırlayarak afetzedelere ikram ettiler. Ayırıca 2 bin avro bağışta da bulundular. Yine Ransbach Baumbach, Selters, Neuwied, Koblenz ve Andernach cami derneklerimiz hem lahmacun, poğaça, su, ayran ve meyve suyundan oluşan yardım paketleri dağıttılar hem de nakdi yardımda bulundular ve yürütülen çalışmalara insan gücü desteği sağladılar. Ayrıca Remagen derneğimizin afetin yaşandığı günden itibaren sıcak yemek ikramı hala devam ediyor. Bilhassa çevre derneklerimiz bu konuda elinden gelen gayreti göstermektedir."

Türkmen, yardım kampanyasının devam ettiğini vurgulayarak "Mağdurların acısı büyük olduğu için bağış kampanyamız devam ediyor. Almanya'da yaşayan Türkleri sel felaketinde yaraların sarılmasına destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ