DİTAP, Tarımda dijitalleşmeye yön verecek
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DİTAP, Tarımda dijitalleşmeye yön verecek

DİTAP, Tarımda dijitalleşmeye yön verecek
01.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:25

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye alınan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye alınan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Akıncı, değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticileri online platform üzerinde buluşturacak olan, 'Dijital Tarım Pazarı'nın, tarım sektörünün tüm paydaşlarına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

DİTAP'ın, üreticinin daha fazla gelir elde etmesini, tarım endüstrisinin istediği nitelikte tarımsal ürün bulmasını ve tüketicinin de tarımsal ürünlere daha ucuza ulaşmasına olanak sağlayacağına işaret eden Akıncı, "Covid-19 salgını tarımın ne kadar önemli ve vazgeçilemez bir sektör olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ülkemiz tarımsal üretimde kendi kendine yetebilecek dünyadaki ender ülkelerden birisi. Bulunduğumuz konumu ve üretim gücümüzü daha da geliştirecek, üretilen ürüne değer katacak,tüketicinin daha uygun fiyata ürüne erişebilmesine olanak sağlayacak stratejiler belirlenmesi sektörün geleceği adına önem arz etmekte. Bu noktada uygulamaya konulan DİTAP, tarım ürünlerinin doğrudan satışının sağlanması, ihracata yönelik pazarın artması, üretim ve tüketim bölgeleri arasındaki mesafelerin kısalması ve borsamızın da üzerinde önemle durduğu coğrafi işaretli ürünlerimiz başta olmak üzere birçok işlenmiş ürünün markalaştırılıp katma değerinin artırılarak pazarlanmasına ve israfın önüne geçilmesine büyük ölçüde katkı sağlayacak. Bunların yanı sıra doğru girdilerin kullanımıyla verimlilik artışının sağlanması, pazarın istediği miktar ve kalitede üretim gerçekleştirilmesi, sözleşmeli tarım ile girdi finansmanı kolaylığı da genel avantajlar arasında yer almakta" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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