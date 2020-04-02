Distrigo'dan kesintisiz hizmet Groupe PSA’nın çok markalı yedek parça, aksesuar, lastik, ekipman ve profesyonellere yönelik ürünlerin dağıtım markası Distrigo’nun kesintisiz hizmet vereceği duyuruldu.

Groupe PSA'nın çok markalı yedek parça, aksesuar, lastik, ekipman ve profesyonellere yönelik ürünlerin dağıtım markası Distrigo'nun kesintisiz hizmet vereceği duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre; müşterilerin bu kriz döneminde yaşayabilecekleri olası acil veya mecburi mobilite ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yurtiçi taşıma çözüm ortakları ile Groupe PSA Türkiye merkez depo personeli ve tüm Distrigo platformları parça taleplerini karşılayabilmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye genelinde yer alan sekiz Distrigo platformu (İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Samsun ve Diyarbakır ), toplam 150 adet Peugeot, Citroën, Opel ve DS yetkili servisi ile birlikte 1000'den fazla özel servis ve yedek parçacıya mümkün olan en iyi hizmeti kesintisiz bir şekilde veriyor.