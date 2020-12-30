Distribütör ne demek? Distribütör nedir, ne iş yapar? Distribütör Garantili Ürün nedir?

Distribütör, ticari bir terimdir. Son zamanlarda sıklıkla duyulan Distribütör kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür. Bu sözcük, dağıtıcı anlamını taşımaktadır. Distribütör kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek için, Distribütör nedir, ne iş yapar? Distribütör garantili ürün nedir? Sizler için açıkladık.

Distribitör kelimesi, Fransızca "distributeur" yani "dağıtıcı" kelimesinden dilimize geçmiştir. Dilimizde distribütör olarak da kullanılsa da görev tanımı olarak Türkçede "dağıtıcı" olarak da kullanılıyor.

DİSTRİBÜTÖR NE DEMEK? DİSTRİBÜTÖR NEDİR?

Distribütör, bir üretici veya tedarikçi firmanın sağladığı ürünleri belirli bir bölge içerisinde, dağıtımını ve satışını gerçekleştirmesine yetkili olan kişi ya da firmaya "distribütör" denir. Distribütör anlamı ve kullanımı dolayısıyla Türkiye'de "dağıtıcı" ya da "dağıtıcı firma" olarak da kullanılır.Üretimi sağlayan firma, hizmet verdiği tüm bölgelerde kendi veya firması adına bayilikler açmaktansa, yerel firmalarla hukuki anlaşmalarla, ürünün dağıtımı, pazarlanması ve satılması konusunda anlaşıyor. Yerel firmaların, üretici firmanın ürün ve sağladığı hizmetlerini hukuki anlaşma doğrultusunda dağıtım ve satım işlemlerini yapmalarına ise "distribütörlük" adı veriliyor. Bu yerel firmalar ise "distribütör" oluyor.

DİSTRİBÜTÖR GARANTİLİ ÜRÜN NEDİR?

Yurt dışından kaynaklı ya da başka bölgede hizmet veren üretici firma, satış yaptığı ülkedeki ya da bölgedeki bir yerel servis ile anlaşıyor. Bu servis aracılığıyla, firma ürünlerinin tamir ve onarım hizmetlerini veriyor. Müşteriler de, distribütör firma üzerinden ürün aldıkları zaman, aldıkları ürün distribütör garantili ürün olmuş oluyor. Özellikle de yurt dışı kaynaklı elektronik cihaz ve teknolojik cihaz alımlarında bu durum sıklıkla yaşanmaktadır. Cep telefonu, tablet, bilgisayar ve iş cihazları alırken ithalatçı firma ve distribütör garantili ifadeleri sıkça görülüyor. İthalatçı firma, ithal ettiği ve pazarladığı ürünlerin garantisini kendi üzerinden karşılıyor. Anlaştığı bir servisle arıza ve tamir işlemlerini yaptırıyor. Distribütör garantili ürün ise, üretici firma anlaştığı veya kendi adına açtığı servislerle garanti kapsamı içinde ücretsiz tamir işlemlerini yapıyor.