"Distopya Ses Sanatı" sergisi, Akbank Sanat'ta açıldı
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"Distopya Ses Sanatı" sergisi, Akbank Sanat'ta açıldı

16.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:58

"Distopya Ses Sanatı" sergisi, Akbank Sanat'ın Beyoğlu'ndaki mekanında sanatseverlerle buluştu.

"Distopya Ses Sanatı" sergisi, Akbank Sanat'ın Beyoğlu'ndaki mekanında sanatseverlerle buluştu.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, serginin küratörlüğünü Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff'un üstleniyor.

Sergide, sanatçı Alper Maral, Alp Tuğan, Antye Greie, Başar Ünder, Brandon LaBelle, Chelsea Leventhal, FM Einheit ve Siegfried Zielinski, Georg Werner, Hans Peter Kuhn, Laura Mello, Metacreation Lab, Phil Edelstein, RAW, Seth Cluett ve Zafer Aracagök'ün eserleri yer alıyor.

Sergi, 15 Haziran'a kadar ücretsiz görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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