"Distopya Ses Sanatı" sergisi, 9 Mart'ta Akbank Sanat'ta açılacak
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"Distopya Ses Sanatı" sergisi, 9 Mart'ta Akbank Sanat'ta açılacak

17.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:35

"Distopya Ses Sanatı" sergisi, Akbank Sanat'ın Beyoğlu'ndaki mekanında 9 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

"Distopya Ses Sanatı" sergisi, Akbank Sanat'ın Beyoğlu'ndaki mekanında 9 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, serginin küratörlüğünü Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff'un üstleniyor.

Sergide sanatçılar Alper Maral, Alp Tuğan, Antye Greie, Başar Ünder, Brandon LaBelle, Chelsea Leventhal, FM Einheit & Siegfried Zielinski, Georg Werner, Hans Peter Kuhn, Laura Mello, Metacreation Lab, Phil Edelstein, RAW, Seth Cluett ve Zafer Aracagök'ün eserleri yer alıyor.

Açıklamada, küratörler Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff'un şu değerlendirmesine yer verildi:

"Bugün derin bir sessizliğe gömülmüş olan dünyamızda mevcut salgının gölgesi altında distopyanın neye benzediğini hep birlikte tecrübe ediyoruz. Hakikaten bir distopyanın içinde miyiz şu an? Sonuçta mevcut salgında da tecrübe etmek zorunda kaldığımız üzere yaşlı, güçsüz ve hasta kimselerin hayatları, onları kurtarmak için gereken zorlu önlemleri alacak kadar değerli görülmediğinde gerçek anlamda bir distopyayı yaşamış olmayacak mıydık? Diyelim ki şu an gerçekten bir distopyada yaşıyoruz, peki ondan kazandığımız bir şeyler olabilir mi? (Bir yandan tüm acısıyla salgının kurbanlarının yasını tutup onları anarken bile.) Hatta bu distopya sayesinde kabullenebileceğimiz katıksız ve acı verici gerçekler var mı acaba? Peki kendimizi bu uçurumun kıyısından çekip kurtarmamızı sağlayacak bir yol bulunur mu? Distopya Ses Sanatı İstanbul 2021'de sizi distopyalarla eğlenme cesaretini göstermeye davet ederek homeopatik biçimde distopyalara meydan okuyoruz."

Sergi, 15 Mayıs'a kadar ücretsiz görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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