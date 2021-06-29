Distoni Nedir? Distoni Hastalığı Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..
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Distoni Nedir? Distoni Hastalığı Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..

Distoni Nedir? Distoni Hastalığı Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..
Hürriyet - Haberler | Magazin

Distoni, en kısa tanımıyla beyne giden sinyallerde bir yanlışlık meydana gelmesi durumunda vücudun belirli bölgelerinde meydana gelebilecek kasılmalar olarak tanımlanır.Distoni Nedir?

Distoni, en kısa tanımıyla beyne giden sinyallerde bir yanlışlık meydana gelmesi durumunda vücudun belirli bölgelerinde meydana gelebilecek kasılmalar olarak tanımlanır.

Distoni Nedir?

Distoni, esansiyel tremor ve Parkinson gibi hastalıklardan sonra gelen ve sık görülen hareket bozuklukları hastalığı olmasına karşın toplum tarafından çok bilinmez. Çoğu zaman yetişkin olan kişilerde görülen bu hastalık, bazı zamanlarda çocuk ve gençlerde görülebilir. Yetişkinlik döneminde başlayabilen bu hastalık, çoğunlukla vücudun sadece tek bir bölümünü etkiler.

Çoğunluk döneminde başlarsa eğer bu durum değişir. Bu sefer vücudun birden fazla bölümünü etkilediği görülür. Vücudun tek bir kısmı ya da her yerinde görülen istemsiz olan kasılma ile bilinen distoni, bazen bükülmeye sebep olur ve bununla beraber duruş bozukluğuna sebebiyet verebilir. Bir diğer deyişle ise bu hastalığın varlığında görülen bükülme, kıvrılma ve kasılma hareketleri, kol bacak ve gövde gibi yerlerde titremeye neden olabilir. Distoni alt tiplere ve alt sınıflara ayrılabilen, alt gruplarının da kendi içerisinde ayrıldığı bilinen bir hastalık olarak tanımlanır.

Distoni Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Bu hastalığın belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ancak bazı belirtileri vardır ki çoğu kişide aynı anda görülmüştür. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

1- Gözlerde ani olan kırpmalar,

2- Ayaklarda kramp meydana gelmesi,

3- Boynun istemsiz bir şekilde kasılması,

4- Konuşmada güçlük çekme hissi,

5- Ayaklarda sürüklenme olması, istemsiz olarak ayakta dönme olarak sıralanabilir. Erken dönemde görülen belirtiler genel olarak hafif bir şekilde görülür. Stresli ve yorgun olunan durumlarda ise bu belirtilerde şiddetli bir şekilde artış görülür. Bunun yanı sıra sakin ve dingin olunan zamanlarda belirtilerde de hafifleme görülür. Hastalık ilerleme gösterdiği anda belirtiler de doğru orantılı olarak artma gösterir

Distoni Hastalığı Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

Distoni hastalığına neden olan sebepler tam anlamıyla bir açıklık kazanmamıştır. Bu konuda çalışmalar yakın zamanda da devam eden bir durumdur. Sık sık kendiliğinden meydana gelen distoni tanısı için hastanın hekime başvurduğu anda hekim hastanın yaşadığı şeyleri ve öyküsünü dinler.

Şikayetlerin ne zamandır görüldüğü, kaç yaşından beri görüldüğü ve belirti gösterdiği, vücutta etkilenen yerlerin neresi olduğunu, rahatsızlığın hangi şekilde başladığını ve zaman zaman kötü olup olmadığını sorgular. Eşlik eden bir farklı klinik problem var mı yoksa yok mu olduğunu sorar. Nörolojik muayene de yaptıktan sonra ek olarak görüntüleme ve laboratuvar tetkiki isteyebilir. Hafif olan ya da başlangıç seviyesinde olan distoni tanısı alınamaması normal olan bir durumdur. Ancak belirti ağırlaşırsa ve daha belirgin olmaya başlarsa tanı koyulmuş olur.

Distoniye sebep olan odak varlığında ise odak hastalığı tedavisi yapılması sağlanır. Bunun haricinde hastanın rahat olmasını sağlayan ilaçlar kullanılır. Eğer ilaç tedavisine yanıt verilmezse cerrahi yöntem ya da periferik yöntem ile tedavi uygulamasına geçilir.

Kaynak: Hürriyet

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