Disney World'a Giderken Kaza Yaptılar: 5'i Çocuk 7 Ölü
ABD'denin Florida eyaletinde bulunan Disney World eğlence parkı yolunda meydana gelen zincirleme kazada 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
ABD'denin Florida eyaletinde bulunan Disney World eğlence parkı yolunda meydana gelen zincirleme kazada 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Florida Eyaleti'nde bulunan dünyaca ünlü Disney World eğlence parkına giden yol üzerinde 2 tır, 1 otomobil ve 1 minibüs çarpıştı. Feci kazada 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. 2 tırın çarpışması nedeniyle yola dökülen 190 litre yakıt kaza sonrası patlamalar yaşanmasına yol açtı. Orlando'nun 200 kilometre kuzeyindeki Alachua kentinde meydana gelen kazadan etkilenen 4 araçtan 3'ü tamamen yandı. Ölen çocukların, Louisiana eyaletinden Orlando şehrinde bulunan Disney World'a minibüs ile seyahat ettikleri belirlendi.
(Serkan Bayar/İHA)
Kaynak: İHA