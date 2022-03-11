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Disney, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durduracak

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Disney, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durduracak

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durduracağını duyurdu.

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durduracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Disney'in sinema filmlerinin Rusya'daki gösterimlerine ara verildiğinin ve şirketin ülkedeki diğer faaliyetlerinin gözden geçirildiğinin duyurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Ukrayna'ya yönelik amansız saldırı ve tırmanan insani kriz göz önüne alındığında, Rusya'daki diğer tüm işleri durdurmak için adımlar atıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Durdurulacak faaliyetlere içerik ve ürün lisansı, Disney Cruise Line aktiviteleri, National Geographic dergisi ve turları, yerel içerik prodüksiyonları ile kanalların dahil olduğu belirtilen açıklamada, bu ticari faaliyetlerden bazılarının hemen durdurulabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kanallar ve bazı içerik ile ürün lisansları gibi faaliyetlerin durdurulmasının sözleşmelere bağlı konular nedeniyle zaman alacağına işaret edilerek, "Bu işleri durdursak bile, Rusya'da çalışmaya devam edecek olan kendini işine adamış meslektaşlarımıza olan bağlılığımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Disney'in açıklamasında, mültecilere ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda yardım sağlanması için şirketin sivil toplum ortaklarıyla çalışmaya devam ettiği belirtildi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Saldırı, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Haberler

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