Disney, klasik filmlerde "ırkçılık olduğunu bildiren içerik" uyarısı ekledi
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Disney, klasik filmlerde "ırkçılık olduğunu bildiren içerik" uyarısı ekledi

16.10.2020 11:37 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:40
Disney, klasik filmlerde

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, "Dumbo", "Peter Pan" ve "Jungle Book" adlı yapımları için ırkçı tasvirler nedeniyle "içerik" uyarısı ekledi.

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, "Dumbo", "Peter Pan" ve "Jungle Book" adlı yapımları için ırkçı tasvirler nedeniyle "içerik" uyarısı ekledi.

Walt Disney, filmlerine eklediği uyarıda, "Bu program, insanların veya kültürlerin olumsuz tasvirlerini veya kötü muamelelerini içeriyor." ifadesine yer verdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kalıplaşmış olan bu tasvirlerin eskiden de şimdi de yanlış olduğu belirtildi.

Uyarıyı taşıyan filmler arasında "The Aristocats", "Peter Pan" ve "Lady and the Tramp" yer alıyor.

Şirket ilk olarak Kasım 2019'da ırkçılıkla ilgili kısa bir uyarı eklemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Çelik

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