Disney, Endonezyalı dev şirkete yatırım hazırlığında

Dünyanın en büyük medya şirketi Walt Disney, Endonezya'nın en büyük medya şirketi Media Nusantara Citra'nın (MNC) yan kuruluşlarından birine 200 milyon dolarlık (1 milyar 155 milyon TL) yatırım yapmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük medya şirketi Walt Disney, Endonezya'nın en büyük medya şirketi Media Nusantara Citra (MNC) ile yatırım görüşmeleri düzenliyor. İsmini paylaşmak istemeyen bir MNC yöneticisi, Disney'in MNC'nin yan kuruluşlarından birine 200 milyon dolar (1 milyar 155 milyon TL) değerinde 10 yıllık bir yatırım planı teklifi yaptığını söyledi.

Ayrıca yönetici, 500 milyon dolardan (1 milyar 886 milyon TL) fazla yatırım yapmak isteyen Fransız medya devi Vivendi ile yaptığı görüşmeleri iptal ettiğini kaydetti. - JAKARTA

Kaynak: İHA