Dişlerinizi temizleyen minik robotlar Robotların ve nano teknolojinin yoğun kullanıldığı bu çağda, dişlerinizi temizleyebilen mikroskobik çalışmalar da başladı.

Bu teknoloji henüz halka açık olmasa da, araştırmacılar katalitik anti-mikrobiyal robotlar veya CAR'lar olarak bilinen robotları başarıyla ürettiler.

Bu robotlar test sırasında en dar alanda bile hassasiyetle bakteriyel biyofilmi parçalayarak çıkardılar ve dişlerler arasındaki küçük boşluklarda biriken bakterileri temizlediler. Tabi ki bu durum bakteri kaynaklı diş eti hastalıklarının oluşmasını da engelleyecektir.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, çok sayıda çürük ve diş eti hastalığının iyi ve doğru temizlenmeyen diş aralarından başladığını ve bu yüzlerin doğru ve tam temizlenmesinin çürük ve diş eti iltihaplarını çok büyük oranda azaltacağını, bu nedenle bu robotlar devreye girene kadar günde 2 kere diş fırçalamanın yanında diş pi kullanımının da önemini vurguladı.

Kaynak: Bültenler