Dişlerini çektirdikten sonra öldü, eski eşi isyan etti; Sahte dişçiydi, bu resmen katillik

27.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:10

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dişlerini çektirdikten sonra oluşan apse nedeniyle fenalaşarak yaşamını yitiren Durmuş Ay'ın (39) eski eşi Müjgan Korkmaz, 'seyyar dişçi' olarak tanınan H.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Müjgan Korkmaz, "H.A. isminde sahte bir dişçiydi. Bu insanlık değil. Bu resmen katillik" dedi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, diş hekimi olmadığı, elinde çantayla dolaşıp diş çektiği belirlenen H.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım günü akşam saatlerinde halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın diş çekimi sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edilen Durmuş Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından kalp masajı uygulandı. Durmuş Ay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA