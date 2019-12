Dişlerimizi çektikten sonra fiyat yükseltti iddiası

09.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:19

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir diş hekimi ile implant yapması için 18 bin TL'ye anlaşan Ramazan ve Fadime Coşgun çifti, iddiaya göre diş hekimi dişlerini çekmeye başladıktan sonra fiyatı önce 47 bin TL'ye yükseltti. Daha sonra tekrar yapılan pazarlıkta 22 bin TL'ye anlaşan Coşgun çifti, evlerine gelen yaklaşık 75 bin TL haciz takip kararı ile şok oldu. Kendilerine boş senete imza attırıldığını iddia eden çift, polis merkezine giderek, diş hekiminden şikayetçi oldu.

SAĞLIK İZNİ DİYE BOŞ SENET İMZALATTILAR İDDİASI

Küçükçekmece'de mobilya imalatçısı olan Ramazan Coşgun, kendisinin ve eşinin dişlerini yaptırmak için eşinin ısrarı ile diş hekimi D. A. ile anlaştı. İddiaya göre taraflar pazarlıklar sonucunda ikisine implant diş yapması için 18 bin TL'ye anlaştı. Ancak için diş çekimleri başladıktan sonra D. A. implantların fiyatını 47 bin TL'ye çıkardı. Bunun üzerine tekrar pazarlık masasına oturan Coşgun çifti diş hekimi D. A. ile 22 bin TL'ye anlaştı ve bir miktar da ödeme yaptı. İddiaya göre Fadime Coşgun dişlerini çektirmek için gittiğinde kendisine sağlık için gerekli denilerek bir evrak imzalatıldı.

SENEDİ SAĞLIK RAPORUNUN ARKASINA SAKLAMIŞ

Coşgun imzaladığı kağıdın bir senet olduğunu yaklaşık bir buçuk ay sonra eve haciz takip kararı gelince öğrendi. Fadime Coşgun yaşananları şöyle anlattı Bundan 10 sene önce dişlerimi yaptırmıştım. Dişlerim tekrar kırıldı, dişçiye gittim. Bana 6 bin TL masraf çıkarttı. 'İmplant olması gerekiyor' dedi. Gittik eşim de gösterdi dişlerini, 'onu da yapayım' dedi. 22 bin lira para istedi. Durumumuzu izah edince 18 bin liraya düştü. Biz de dişlerimizi çektirmeye başladık. Sonra bize 'O gün çalışanım yoktu yanımda, yorgundum, kafam dalgındı yanlış fiyat vermişim. 47 bin lira tutuyor' dedi.' Olur mu öyle şey. Neden bizi mağdur ediyorsun O zaman dişlerimizi yaptıramazdık. Vazgeçtik' dedik, kalkıp gittik. Daha sonra 'gelin anlaşalım' dedi, eşim gitti 26 bin liraya anlaşmış. Eşime 4, bana da 2 implant yaptı. Yapmadan önce oraya gittiğimde bana 'sağlık için form imzalaman gerekiyor' dedi. Ben de 'doldurayım ama gözlüklerim yok yanımda' dedim. O da, 'ben zaten seni tanıyorum, adresini biliyorum, sen imza at ben doldururum' dedi. Ben de yaptım ama yanında çalışan Ayşe diye bir kadın var, elini koydu oraya ben onu görmedim, göremezdim zaten gözlüğüm yoktu. Senedi sağlık raporunun arkasına saklamış. Orayı kapattı eliyle bana imza atacağım yeri gösterdi. Sonra tekrar oraya gittiğimde bana tekrar imza attırmak istedi. 'İmplantların garantisi ile ilgili' dedi. Ben de imza atamayacağımı söyledim. Bana bağırdı, kapıyı kapattı. Ben 'Şimdi dişimi yaptırmıyorum, imza da atmıyorum, çıkıp gidiyorum' dedim. 'Eşine söylemem buraya at imzanı' diye beni zorladı, agresifleşti. Kızım yanımdaydı ona 'sen at' dedi, o da atmadı. Şimdi eşim de ben de mağdurum. 7 implant ona takacaktı 4 taktı, 2 tane de bana taktı. Dişlerimiz böyle yarım kaldı

SİZE DİŞ Mİ TAKACAĞIM SİZİNLE DALGA GEÇİYORUM

Ramazan Coşgun da yaşadıklarını şöyle anlattı; Hareketlerinden kuşkulandığım için CİMER'e yazdım. Sonra öğrendim ki eşime bir evrak imzalatmış. Sordum 'sağlık için gerekli' dedi bir rapor gösterdi ama o rapordaki yazı eşime ait değildi. Biz yaklaşık 1,5 ay önce eşimin ısrarıyla gittik oraya. Bize 22 bin TL fiyat verdi. Ben de aynı fiyatı başka yerden aldığımı, dişlerimi orada yaptıracağımı söyledim. O zaman '18 bin TL'ye yapayım' dedi. Başladık dişleri yaptırmaya. Bu süreçte narkozu verdikten sonra sürekli benden para istemeye başladı. Bu davranışları beni huzursuz etti ama yine de buna rağmen ben 4 bin 500 TL elden ödeme yaptım, makbuzlarını da aldım. Eşime de dedim 'ben bu kadından huylanıyorum, bu kadında bir şeyler var'. Haberim olmadan, eşim oraya gittiğinde sağlık formu adı altında kağıt imzalatmış. Eşime ne kağıdı imzalattığını sordum, bana sadece sağlık formunun olduğu bir kağıdı gösterdi, bunu imzalattım, dedi. Ama kendi yazısı, eşimin yazısı değil. Ben bundan kuşkulandığım için CİMER'e yazı yazdım. Bununla alakalı şikayette bulundum. Sonra 'gel anlaşalım' dedi. Gittim, dedim 'bak ben esnafım beni rezil ediyorsun, şu anda benim psikolojimi bozdun ve ben zor durumdayım. dedim. 'Tamam yapacağım' dedi. Başladık dişleri yaptırmaya. Sonra tekrar 'bana para gönder implantları taktıracağım' dedi. 'Tamam' dedim, implantlar takılmadan önce yine para gönderdim. Biz İsveç malı implant için anlaşmış olmamıza rağmen Kore malı implant taktırdı bize. İmplantı takan arkadaşlara sorduğumda söylediler Kore malı olduğunu. Ben bunu kendisine söylediğimde, 'Ben de bilmiyorum, beni de mi kandırıyorlar acaba' dedi. 'Siz doktor olarak bilmiyorsanız biz hasta olarak ne yapabiliriz ki Benim size güvenim kalmadı' dedim. Bana 'Bir daha buraya gelme' dedi. Ben de kendisine 'zaten para ödedim ama doktorluğunuza ve yaptığınız hekimliğe güvenmiyorum' dedim kendisine. 'Kalan dişlerimi başka yerde yaptırmak istiyorum' dedim. Tekrar eşimle konuşmuş, implantları hazırlamış takayım dedi. Gittim konuşmaya benden para istedi. Ben de 'Dişlerimi yapın, herşey oldu' dediğinizde dişlerin parasını veririm, siz de benim dişimi takarsınız. Böylelikle ben sizden siz de benden kurtulmuş olursunuz' dedim. . Geçtiğimiz hafta pazartesi günü sözde dişlerimin kalıplarını aldı bu hafta takacaktı. 30 Kasım'da çocuklar bana bir kağıt getirdi. 'Baba böyle bir kağıt geldi' dediler. İmzalamamışlar, bana getirdiler. Baktığımda eşimin adına icra kağıdı. Yaklaşık 13 bin 100 dolar diye icra kağıdı göndermiş. Kendisini aradığımda, 'siz neden böyle bir şey yaptınız, biz devam ediyorduk' dedim. 'Size diş mi takacağım, sizinle dalga geçiyorum, siz bu saatten sonra görürsünüz nasıl oluyormuş bu işler' diye konuştu. Ben de şu anda mağdurum, ağzımda dişim yok, eşimin ağzında diş yok. Öğrendiğimize göre bizim gibi birkaç hastayı daha böyle mağdur etmiş, davalarının devam ettiğini öğrendik

Coşgun çifti kendilerine tuzak kurarak gizlice boş senet imzalattığı ve bu senetle icraya verdiğini iddia ettikleri diş hekimi D. A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Diş Hekimleri Odası'na da söz konusu diş hekimi ile ilgili şikayet dilekçesi verdi.

Diş hekimi D.A. ise suçlamalara yanıt vermekten kaçındı.

