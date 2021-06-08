Dişlerdeki sararmalara dikkat !
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Dişlerdeki sararmalara dikkat !

Dişlerdeki sararmalara dikkat !
Bültenler - Haberler | Sağlık

Dişler yıllar içerisinde yiyecekler, içecekler (kahve, şarap ve çay) ve sigara tüketimi nedeniyle beyazlıklarını kaybedebilirler. Bu durumu düzeltmek için diş beyazlatma (bleaching) işlemi yapılabilir. Diyerek Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar konu hakkında bilgiler verdi.

Dişlerdeki Lekelenme ve Renk Değişimi

Diş rengi, göz rengi ve saç rengi gibi kişiye özgüdür. Dişin içerdiği elementlerin birbirine göre oranı dişin rengini belirler. Mine yüzeyi porlu (gözle görülemeyen küçük delikli) bir yapıya sahiptir. Bu nedenle dişin doğal rengi zaman içerisinde dış etkenlerden etkilenerek değişebilir.

Diş beyazlatmanın etkisi ortalama ne kadar sürer?

Diş beyazlatmanın etkisi genellikle 1-2 sene arasında değişir. Eğer yoğun sigara içmiyorsanız, dişleri renklendirecek gıdaları fazla tüketmiyorsanız bu süre daha da uzar.

Ayrıca klinikte yapılan beyazlatma işlemi evde yapılan beyazlatma işlemi ile 3-6 ayda bir desteklenirse süre uzatılabilir.

Beyazlat Sonrası Neler yapılmalı ?

Beyazlatma sonrası çay, kahve, sigara, kırmızı şarap, vişne suyu gibi dişi renklendirebilecek gıdalardan uzak durmakta fayda vardır. Genel ağız bakımına dikkat edilmesi de renkleşmelerin tekrarlamasını önleyecektir.

Kaynak: Bültenler

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