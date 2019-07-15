Dişlerde renk değişimine dikkat !

"Herkes daha beyaz ve parlak dişleri olsun ister." Fakat bu mümkün müdür ? Dişlerimizin rengi hangi faktörlere bağlıdır ? Dişler neden renk değiştirir ? İşte tüm soruların cevabı...

Dişlerimizin mevcut rengi bir çok faktöre bağlıdır. Bunları çevresel etkenler, gelişimsel etkenler, genetik faktörler olarak ayırabiliriz.

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu sözlerine şöyle devam etti;

-Çevresel etkenlere bağlı olarak dişlerde derin beyaz tonlardan kahverengiye doğru renklenmeler, kirlenmeler oluşabilir. Gerekli uygulamalar yapıldığında ve çevresel etkenler ortadan kaldırıldığında dişler orijinal renklerine kavuşabilmektedir. Hatta bunun için rutin diş bakım tedavilerinden "diş temizliği" yeterli olabilmektedir. Daha sonrasında dişin orijinal rengi korunabilir ya da renklendirici etkenlere ne kadar maruz kalındığına bağlı olarak eski halini alabilir.

-Gelişimsel etkenler ise dişin gelişim süreci ile ilgilidir. Anne karnında bebeğin dişlerinin oluşması aşamasında kullanılan ilaçlar, annenin geçirdiği hastalıklar, beslenme alışkanlıkları hepsi etkilidir. Bebek dünyaya geldikten sonra yine diş gelişimi bitene kadar etkilenme ihtimali bulunmaktadır. Genellikle bu problemlerin çözümü beyazlatma uygulaması ile mümkün olmamaktadır.

-Genetik yapının etkisini ten rengi örneğiyle daha iyi anlayabiliriz. Esmer, kumral, beyaz tenli olunabildiği gibi kişinin genetik yapısına göre dişler de daha beyaz veya sarı olabilir. Aynı zamanda kalıtımsal yapıdaki bazı bozukluklara bağlı olarak da dişlerde defektler, şekil ve renk bozuklukları da olabilmektedir. Eğer diş renklenmenizde rahatsızsanız öncelikli olarak bunu teşhisi için hekiminizden yardım almanız gerekir. Bu etkene bağlı uygulanacak tedavi ile problemler ortadan kaldırılacaktır.

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu sözlerine şunları ekledi;

Renklenmelerin giderilmesi için doğru tedavi protokolü şart!

Bu gibi renklenmeler; oluşturan nedene göre tedavi protokolü belirlenerek ortadan kaldırılmalıdır. Her tür renklenme için beyazlatma yeterli olmayacağı çok iyi olarak bilinmelidir. Rutin diş hekimi kontrolleri bu sorunların oluşmasına katkı sağlayacak en büyük dayanaklardan biridir.

Diş neden renk sararır, koyulaşır?

Çok sık aldığımız bu sorunun cevabı çok geniştir. Maddeler halinde bazı nedenleri sıralarsak:

İçeceklere bağlı olarak (Çay, Kahve, Şarap)

Asit ve travma ile oluşan aşınma ve çiziklere bağlı olarak

Kullanılan ilaçlara bağlı olarak

Aşındırıcı ve boyayıcı gıdalar kaynaklı olarak

Diş fırçalama alışkanlıklarına bağlı olarak

Sigara* (Etkenlere arasında en çarpıcı olan)

Canlılığı olmayan dişlerde ( Kanal tedavili veya kanal tedavisi görmemiş fakat canlılığını kaybetmiş dişlerde)

Anne karnında ve bebeklik dönemindeki ilaçlar bağlı

Dişin mine ve dentin yapısını etkileyen sistematik hastalıklar nedeniyle

İnsan yaşı ilerledikçe kişinin vücudunda nasıl bir takım değişiklikler ve bozulmalar oluşuyor ise, aynı şekilde dişlerde de yıpranmalar söz konusudur ve bu yüzden dişlerde aşınma ,sararma meydana gelebilmektedir. Bunlar estetik problem oluşturduğu gibi aynı zamanda sağlıksal problemlere de neden olabilmektedir.

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu son olarak şunları ifade etti;

Düzenli ve doğru bir teknik ile diş fırçalamak; ağız sağlığımızın temelidir.

Bu temel ne kadar sağlam olursa uzun vadede karşılaşacağınız diş problemleri de o ölçüde az olacaktır. Çocuğunuza veya kendiniz için en güzel alışkanlıktır.

Kaynak: Bültenler