"Dişler çocukluk çağında korunur"

25.09.2019 11:10

Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, çocuklarda diş sağlığının önemine dikkati çekerek aileleri uyardı. Dr. Patır Münevveroğlu, ailelerin çocuklarının diş sağlığı için düzenli kontrole götürmesi gerektiğini belirterek, "Şeker tüketimini minimuma indirmeli ve gece atıştırmalıklarından kaçındırmalı" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Pedodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Patır Münevveroğlu, 13 yaşına kadar tüm bebek ve çocukların düzenli aralıklarla dişlerinin kontrol edilmesi gerektiğine karşı aileleri uyardı. Dr. Patır Münevveroğlu, yaptığı açıklamada, çocuklarda diş sağlığı için şeker tüketiminin ve gece atıştırmalıklarının en aza indirilmesi gerektiğin bildirdi.

"ÇOCUKLAR YETİŞKİNLERE ORANLA DAHA FAZA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROBLEMİ YAŞIYOR"

Dr. Aslı Patır Münevveroğlu; çocukların, yetişkinlere oranla daha fazla ağız ve diş sağlığı problemi yaşadığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatrik Diş Hekimleri Birliği ilk diş hekimi muayenesinin ilk diş çıktıktan sonra yani 6 ay ile 1 yaş arasında yapılmasını öneriyor. Çocuklar daha fazla diş sağlığı problemi yaşadığı için düzenli kontrollerin yapılması, gerekli önlemlerin alınması oldukça önemli. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını sadece dişleri ile alakalı sorun yaşadıklarında değil düzenli aralıklarla diş hekimine kontrole götürmeleri, koruyucu önlemleri almaları, çürükler çok fazla ilerlemeden dolgularını yaptırmaları çocukların hayat kalitesini artırır".

"GECE YEMEK YEDİRMEYİN"

Dr. Patır Münevveroğlu, diş sağlığının genel sağlık için de oldukça önemli olduğuna değinerek ailelere şu bilgileri verdi: "Şeker oranı yüksek gıda tüketiminin en aza indirilmesi gerekiyor. Her beslenme sonrasında dişler fırçalanmalı, mümkün olmadığı durumlarda ise ağız su ile çalkalanmalı. 7 yaşına kadar çocuğun ağız ve diş fırçalama görevi ebeveynlere aittir. Dişler günde en az 2 kez ve ikişer dakikadan az olmamak kaydıyla fırçalanmalı. Çocuklarda dişlere zarar veren en büyük alışkanlık, gece beslenmesidir. Uykuda tükürük salınımının azalması, bakterilerin ürettiği asit karşısında minenin çözülmesini kolaylaştırıyor ve sonuçta çürük meydana geliyor. Erken çocukluk çağı çürükleri olarak adlandırılan bu çürükler; bebeklerin üst kesici dişlerinde başlıyor ve hızla ilerliyor. Bunu engellemek için; bir yaşından itibaren uykuda beslenmesine izin verilmemesi, bebeğin dişlerinin düzenli olarak her beslenmeden sonra ıslak bir tülbent veya diş fırçasıyla temizlenmesi, su içirilmesine özen gösterilmesi gerekiyor".

"DÜŞMEDEN SÜT DİŞİ ÇEKMEYİN"

Süt dişlerine ilişkin ise Dr. Patır Münevveroğlu, "Süt dişlerinin görevlerinden biri alttan gelen sürekli dişlerin yerini korumak ve rehberlik etmektir. Herhangi bir nedenden dolayı süt dişi zamanından önce kaybedilirse yandaki dişler bu boşluğa doğru kayar ve alttan gelecek sürekli dişe yer kalmaz. Bu diş diğerlerini sıkıştırır, sonuç olarak çapraşıklıklar meydana gelir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA