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DİSKİ personeli kan bağışında bulundu

AA, Osman Bilgin - Güncel
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DİSKİ personeli kan bağışında bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nde görevli personel Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nde görevli personel Kızılay'a kan bağışında bulundu.

DİSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında Kızılay'ın kurduğu portatif stantlarda personel kan bağışı yaptı.

Kan bağışında bulunan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, herkese bu kampanyalara destek vermeleri çağrısında bulundu.

Kan vermenin faydalı olduğunu vurgulayan Tutşi, "İnsanlarımızın hayatlarını kurtarma anlamında ayıracağımız yarım saatlik bir zaman birçok kişiye fayda, şifa olacak. Kan bağışını teşvik etmek amacıyla kim kan verirse onu bugün idari izinli sayacağız. İdareciler olarak gidip görevimize devam edeceğiz." dedi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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