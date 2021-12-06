DİSKİ, metan gazından elektrik üretiyor

DİYARBAKIR (İHA) - DİSKİ'ye bağlı faaliyetlerini sürdüren Diyarbakır İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, metan gazından elektrik üreterek tesisin yüzde 45'lik enerji ihtiyacını bu yolla karşılıyor.

Diyarbakır Su Ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, enerji maliyetlerini en aza indirmek ve doğa dostu yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygın şekilde kullanmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Günlük olarak kent merkezinin kanalizasyon sisteminden gelen 100 bin metreküp suyu arıtarak Dicle Nehri'ne temiz şekilde bırakan DİSKİ, çamur stabilizasyonuna aldığı atık suyu kimyasal (polimer) kullanarak yoğunlaştırıp gaz üretiyor.

Çamur çürütücülerinde üretilen metan gazı, gaz jeneratörlerinde yakılarak tesis içinde kullanılmak üzere elektrik enerjisine dönüştürülüyor. DİSKİ, 2021 Ocak ve ekim ayları arasında arıtma faaliyeti sonucu oluşan biyolojik çamurdan 1 milyon 171 bin 915 metreküp biyogaz elde etti. Elde edilen bu biyogazdan 2 milyon 256 bin 694 kilovat elektrik enerjisi üretildi. Üretilen elektrik, tesiste günlük kullanılan enerjinin yüzde 45'ine tekabül edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR