DİSKİ Lice'de Atıksu Arıtma Tesisi kuracak
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DİSKİ Lice'de Atıksu Arıtma Tesisi kuracak

12.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:24
DİSKİ Lice'de Atıksu Arıtma Tesisi kuracak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Lice'de "Atıksu Arıtma Tesisi" kuruyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Lice'de "Atıksu Arıtma Tesisi" kuruyor.

İlçelerde atık su ve içme suyu sorununa çözüm bulmak için çalışmalarını sürdüren DİSKİ, Lice ilçesinde Atıksu Arıtma Tesisi inşa edecek. Yeraltı ve kaynak sularında yaşanacak kirliliğin önüne geçmek amacıyla inşa edilecek Lice Atıksu Arıtma Tesisi yer tespiti için DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük ve İlbank Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak ile her iki kurumun teknik ekipleri sahada etüt çalışması yürüttü.

Tutşi ve beraberindekiler tesis için uygun görülen lokasyonlar ile ilgili Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Bakkal'ı makamında ziyaret ederek istişarede bulundu. Görüşmede, Atıksu Arıtma Tesisi'nin nihai yeri kararlaştırıldı.

"Halk sağlığını tehdit eden unsurları önleyeceğiz"

İlçelerde alt yapı projelerinin önemine değinen Tutşi, "Diyarbakır genelinde içme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması için projelerimiz devam ediyor. Hükümetimizin desteğiyle Lice ilçemizde atıksu arıtma tesisi için çalışmalara başladık. Tesis için en uygun araziyi tespit ettik. En kısa sürede proje çalışmalarına başlayacağız. Yapacağımız tesis sayesinde, halk sağlığını tehdit eden unsurları önleyeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

DİSKİ Lice'de Atıksu Arıtma Tesisi kuracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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