DİSKİ kanalizasyon hatlarını temizliyor
AA, Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıyor.
DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde alt yapıda sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlardan gelen ihbarları çözüme kavuşturan ekipler, tıkanan kanalizasyon sistemlerini vidanjör ve personelin müdahalesiyle açarak, yeniden aktif hale getiriyor.
Ekipler, temizlik çalışmalarında çıkarılan atıkları bertaraf edilmesi için araçlarla Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Sahasına götürüyor.
AA / Osman Bilgin - Güncel