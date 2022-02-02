DİSKİ kanalizasyon hatlarını temizliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİSKİ kanalizasyon hatlarını temizliyor

AA, Osman Bilgin - Güncel
 - Güncelleme:
DİSKİ kanalizasyon hatlarını temizliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde alt yapıda sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan gelen ihbarları çözüme kavuşturan ekipler, tıkanan kanalizasyon sistemlerini vidanjör ve personelin müdahalesiyle açarak, yeniden aktif hale getiriyor.

Ekipler, temizlik çalışmalarında çıkarılan atıkları bertaraf edilmesi için araçlarla Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Sahasına götürüyor.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title