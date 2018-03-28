Diski Kanal Görüntüleme Robotları İş Başında

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon, yağmursuyu, bina ve ev bağlantılarında yaşanan sorunları terinde tespit için görüntüleme robotları kullanıyor.

Sorunun tespit edilmesinin ardından bölgeye kazı ekibi, vidanjör ekibi veya kayıp rögar kapak ekibi gelerek sorunu çözüyor.



Robotlar, kanalizasyon şebekesinde vidanjör müdahalesi ile çözülemeyen sorunların tespitinde, temizliği yapılan kanalizasyon hatlarının kontrolünde ve çapı bin milimetre ve üzeri çaplardaki kanalizasyon şebekelerinin rutin kontrollerini yapmak için kullanılıyor.



Robotlarla yapılan görüntüleme ile sorun yaşanan kanalizasyon bölgesinde fazladan kazı yapılmasının önüne geçiyor.

Maliyet, emek ve zamandan tasarruf sağlayan Robotlar günde 190 metre kanalizasyon hattını görüntülüyor.