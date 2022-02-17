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DİSKİ içme suyu çalışmalarını sürdürüyor

AA, Osman Bilgin - Güncel
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DİSKİ içme suyu çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tamamladığı çalışmalarla Serapgüzeli Mahallesi'nin 24 saat kesintisiz içme suyuna kavuşmasını sağladı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tamamladığı çalışmalarla Serapgüzeli Mahallesi'nin 24 saat kesintisiz içme suyuna kavuşmasını sağladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelere çeşmeden içilebilir, maliyet olarak ucuz, kaliteli ve sağlıklı su ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, uzun yıllardır içme suyu sorunu yaşayan Kayapınar ilçesine bağlı 400 hane ve 1800 nüfusa sahip Serapgüzeli Mahallesi'nde çalışmalarını tamamladı.

45 gün gibi kısa sürede tamamlanan çalışmalarda Serapgüzeli Mahallesi'ne, toplam 7 bin metre içme suyu şebeke hattı döşendi.

Kazı ve dolgu işlemlerinin de yapıldığı çalışmada ekipler, ayrıca 363 abone bağlantısını tamamlayarak mahallenin 24 saat kesintisiz içme suyuna kavuşmasını sağladı.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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