DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır'da kaçak su kullanımı yüzde 45
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır'da kaçak su kullanımı yüzde 45

DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır'da kaçak su kullanımı yüzde 45
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, kent genelinde kaçak su kullanım oranının ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, "Günlük kişi başı tüketim ortalama 120-130 litreyken, Diyarbakır'da bu oran, maalesef geçen günlerdeki...

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, kent genelinde kaçak su kullanım oranının ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, "Günlük kişi başı tüketim ortalama 120-130 litreyken, Diyarbakır'da bu oran, maalesef geçen günlerdeki değerlerimizde 270 litreye çıktı. Kayıp kaçakta neredeyse yüzde 40-45 civarındayız" dedi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakır'da ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Tesiste yatırımlara ilişkin hazırlanan videoyla sunum yapan Genel Müdür Tutşi, daha sonra DİSKİ'ye ait içme suyu arıtma tesislerini gazetecilere tanıttı. Tesiste yapılan incelemenin ardından konuşan Tutşi, 2021 yılı bütçesinin 552 milyon TL olduğunu, 423 bin aboneye hizmet verdiklerini söyledi. Abonelik noktasında ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlatan Tutşi, Diyarbakır'da kayıp ve kaçak su kullanımının yüzde 40-45 olduğunu söyledi.Çok sayıda abonesiz kullanıcı olduğunu aktaran Genel Müdür Tutşi, "Kayıp kaçakta neredeyse yüzde 40-45 civarındayız. Ürettiğimiz suyun yarısı kayıt dışıdır, kaçaktır. Bahçe sulamasında, bostan veya boşa akıtmada kullanılıyor. İçilebilir özellikteki suyla eğer bahçe suluyorsak bu iş yürütülebilir değil. 3 metreküp saniye kapasiteli suyumuzu getirip arıtıyoruz ve şehir merkezine veriyoruz. Günlük kişi başı tüketim ortalama 120-130 litreyken Diyarbakır'da bu oran maalesef geçen günlerdeki değerlerimizde 270 litreye çıktı. Bu oran köylerde daha vahim durumdadır. Mutlaka kayıp kaçağın önüne geçilebilmesi için vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz. Abonelik kampanyalarıyla yüzde 7'lik abone artışı sağladık. Kayıp kaçakla mücadeleye vatandaşlar da destek vermeli" diye konuştu.


DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır'da kaçak su kullanımı yüzde 45
DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır'da kaçak su kullanımı yüzde 45
DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır'da kaçak su kullanımı yüzde 45
DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır'da kaçak su kullanımı yüzde 45
DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır'da kaçak su kullanımı yüzde 45
DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır'da kaçak su kullanımı yüzde 45
DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır'da kaçak su kullanımı yüzde 45

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Taner Ölmez Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır'da kaçak su kullanımı yüzde 45 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 15:51:18. #1.16#

title