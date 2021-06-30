DİSKİ Genel Müdürü Tutşi: Diyarbakır'da kaçak su kullanımı yüzde 45

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, kent genelinde kaçak su kullanım oranının ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, "Günlük kişi başı tüketim ortalama 120-130 litreyken, Diyarbakır'da bu oran, maalesef geçen günlerdeki...

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, kent genelinde kaçak su kullanım oranının ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, "Günlük kişi başı tüketim ortalama 120-130 litreyken, Diyarbakır'da bu oran, maalesef geçen günlerdeki değerlerimizde 270 litreye çıktı. Kayıp kaçakta neredeyse yüzde 40-45 civarındayız" dedi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakır'da ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Tesiste yatırımlara ilişkin hazırlanan videoyla sunum yapan Genel Müdür Tutşi, daha sonra DİSKİ'ye ait içme suyu arıtma tesislerini gazetecilere tanıttı. Tesiste yapılan incelemenin ardından konuşan Tutşi, 2021 yılı bütçesinin 552 milyon TL olduğunu, 423 bin aboneye hizmet verdiklerini söyledi. Abonelik noktasında ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlatan Tutşi, Diyarbakır'da kayıp ve kaçak su kullanımının yüzde 40-45 olduğunu söyledi.Çok sayıda abonesiz kullanıcı olduğunu aktaran Genel Müdür Tutşi, "Kayıp kaçakta neredeyse yüzde 40-45 civarındayız. Ürettiğimiz suyun yarısı kayıt dışıdır, kaçaktır. Bahçe sulamasında, bostan veya boşa akıtmada kullanılıyor. İçilebilir özellikteki suyla eğer bahçe suluyorsak bu iş yürütülebilir değil. 3 metreküp saniye kapasiteli suyumuzu getirip arıtıyoruz ve şehir merkezine veriyoruz. Günlük kişi başı tüketim ortalama 120-130 litreyken Diyarbakır'da bu oran maalesef geçen günlerdeki değerlerimizde 270 litreye çıktı. Bu oran köylerde daha vahim durumdadır. Mutlaka kayıp kaçağın önüne geçilebilmesi için vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz. Abonelik kampanyalarıyla yüzde 7'lik abone artışı sağladık. Kayıp kaçakla mücadeleye vatandaşlar da destek vermeli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek