DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu
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DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu

23.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:58
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu, çalışmalarla ilgili teknik personelden bilgi aldı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu, çalışmalarla ilgili teknik personelden bilgi aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Genel Müdür Yardımcıları Fatih Yürük ve Selçuk Gördük ile Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

Yapılacak çalışmalarla ilgili teknik personelle istişarede bulunan Tutşi, Genel Müdür Yardımcıları ile otomasyon odası, laboratuvar ve tesisin diğer ünitelerindeki çalışmaları inceledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin DİSKİ tarafından işletildiğini aktaran Tutşi, Ergani İçme ve Arıtma Suyu Tesisi ile Dicle Barajı'ndan gelen suların arıtılarak vatandaşlara sunulduğunu söyledi.

Ergani'nin yıllık içme suyu ihtiyacının 10 milyon metreküp olduğunu belirten Tutşi, "Proje bedeli 126 milyon lira olan bu tesis sayesinde Ergani ve mahalleleri 16 milyon metreküp içme suyuna kavuşacak ve 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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