DİSKİ Genel Müdürlüğünden kayıp, kaçak ve abone çalışmaları
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DİSKİ Genel Müdürlüğünden kayıp, kaçak ve abone çalışmaları

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
DİSKİ Genel Müdürlüğünden kayıp, kaçak ve abone çalışmaları

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kayıt dışı su kullanımların önüne geçmek amacıyla tüm ilçelerde başlattığı kayıp-kaçak ve abone çalışmalarına Ergani'de devam etti.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kayıt dışı su kullanımların önüne geçmek amacıyla tüm ilçelerde başlattığı kayıp-kaçak ve abone çalışmalarına Ergani'de devam etti.

İlçede bugüne kadar 11 binin üzerinde haneye gidilerek aboneliklerinin yapıldığı ve kaçak su kullananlarla ilgili belirlenen yasal mevzuat gereği işlem yapıldığı belirtildi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük, çalışma yapan ekipleri sahada denetledi.

Tutşi, çalışmalar esnasında sokaklarda görülen fiziki kaçaklara da hızlıca müdahale edilmesi konusunda personeli uyardı.

Vatandaşlarla görüşen ve sıkıntıları dinleyen Tutşi, "DİSKİ olarak her günün önceki günden daha iyi olması için çaba sarf ediyoruz. Çalışmalarımız bittiğinde ve vatandaşlarımız sulama amaçlı kullanmadığı takdirde suyumuz ilçemize 24 saat yetecektir. Ergani ilçemizdeki bu taramalarımız devam edecek. Ergani'de bu çalışmalar tüm haneleri kapsayacak şekilde ve ilçe merkezindeki tüm evlere gidilerek tespitler yapılacak. Abonesi olmayan vatandaşlarımız bir an önce abone işlemlerini yapmalıdır. Geleceğimizi koruma adına suyu israf etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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