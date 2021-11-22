DİSKİ Genel Müdürlüğü alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Su Ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin daha modern bir alt yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

DİSKİ, Bağlar ilçesi Kamışlo Caddesi'nde, havalimanına bağlantısı olması nedeniyle kent trafiği açısından önemli bir yere sahip eski Siverek Caddesi'ndeki alt yapı çalışmalarını tamamladı.

Proje kapsamında caddeye, 1282 metre betonarme yağmur suyu şebeke hattı, 900 metre ızgara hattı, 50 yağmur suyu ızgara bacası yerleştirildi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, caddede incelemelerde bulunarak, teknik personelden bilgi aldı.

Çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladıklarını belirten Tutşi, alt yapı çalışmalarının bitmesiyle Büyükşehir Belediyesinin üst yapı işlemlerine başlayacağını ifade etti.

Kentin ihtiyaçları doğrultusunda DİSKİ'nin çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Tutşi, hedeflerinin sağlıklı içme ve kullanma suyu temininde sürekliliği sağlamak olduğunu kaydetti.