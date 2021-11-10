DİSKİ, enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yaptı - Haberler
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DİSKİ, enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yaptı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
DİSKİ, enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, içme suyunda yaşanabilecek elektrik kaynaklı olası arızaların önüne geçmek için bakım ve onarım çalışması yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, içme suyunda yaşanabilecek elektrik kaynaklı olası arızaların önüne geçmek için bakım ve onarım çalışması yaptı.

Su Ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kış öncesi enerji nakil hatlarında olası arızaların önüne geçmek için bakım ve onarım çalışması başlattı.

DİSKİ ekipleri, merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi ile pompa istasyonu arasındaki 20 yıllık enerji nakil hatlarında bakım ve onarım yaptı.

Çalışma kapsamında 18 enerji nakil hattında kırılan ve çatlayan izolatörler değiştirildi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, enerji nakil hatlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmaları ihtiyaç duyulan alanlarda sürdürecek.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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