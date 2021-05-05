DİSKİ ekipleri kaçak su kullanımının önüne geçiyor
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DİSKİ ekipleri kaçak su kullanımının önüne geçiyor

DİSKİ ekipleri kaçak su kullanımının önüne geçiyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde, içme suyu ana isale hattından kaçak bir şekilde tarlasını sulayan kişiyi Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) sistemiyle tespit etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde, içme suyu ana isale hattından kaçak bir şekilde tarlasını sulayan kişiyi Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) sistemiyle tespit etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekipleri, SCADA sisteminde ilçeye içme suyu sağlayan hatta seviyenin belli zaman aralıklarında azalıp artması nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirledi.

2 Mayıs'ta isale hattı tahliye vanasından suyun alındığı tespit eden ekipler durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi.

Kolluk kuvvetlerince yapılan incelemede, S.D'nin, yaklaşık 110 dönüm tarım arazisini içme suyu sağlayan ana isale hattından kaçak bir şekilde su kullanarak suladığını belirledi.

S.D. ile ilgili yasal işlem yapıldı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, içme suyu kaynaklarının bilinçli tüketilmesi gerektiğini belirtti.

İl merkezimiz ve ilçelerde su arzı sorunu olmadığını bildiren Tutşi, "Suyu bu şekilde kaçak olarak bahçe ve tarla sulamalarında kullanan bazı duyarsız kişilerden dolayı diğer vatandaşlarımız mağduriyet yaşayarak su sıkıntısı yaşayabiliyor. Merkez ve ilçelerde kayıp kaçak ile mücadele eden ekiplerimiz, kaçak kullanım yapanlar hakkında adli ve cezai işlem yapacaktır. Lütfen suyu israf etmeyelim, kaçak kullanımlarla su kaynaklarımızı boş yere tüketmeyelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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