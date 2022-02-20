DİSKİ ekipleri Bağlar'da 200 bin metre kanalizasyon hattını temizledi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde 200 bin metrelik kanalizasyon hattını temizledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçesi olmak üzere kent merkezinde kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmalarına devam eden DİSKİ ekipleri, yağmur suyu ızgaralarında da çalışma yürütüyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin vidanjörler aracılığıyla sürdürdükleri kanalizasyon hattı temizlik çalışmasını denetledi.

Yoğun kar yağışı sonrası kanalizasyon hatlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için genel temizlik çalışması başlattıklarını ifade eden Tutşi, Bağcılar Mahallesinde şu ana dek 200 bin metre kanalizasyon hattını elden geçirdiklerini kaydetti.

Periyodik yaptıkları temizlik çalışmalarıyla kanalizasyon hatlarında oluşabilecek arızaların önüne geçtiklerini aktaran Tutşi, bu işlemlerle aynı zamanda yer altı sularının temiz kalmasını da sağladıklarını söyledi.

DİSKİ'nin, kanalizasyon hatlarında yaptığı genel temizlik çalışması dışında vatandaşlara da çeşitli görevler düştüğünü anlatan Tutşi, özellikle kanalizasyon sistemlerine evsel ve yağmur suyu ızgara hatlarına da poşet tarzı atıkların atılmaması gerektiğini dile getirdi.