DİSKİ Dicle ilçesinde içme suyu şebekeleri döşüyor

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Su Ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce Dicle ilçesine bağlı birçok mahallesini kapsayan içme suyu şebekesi döşeme çalışmalarına başladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerince verilen bilgiye göre yaz mevsimine hazırlık olarak sahada çalışan DİSKİ görevlileri, Dicle ilçesine bağlı kırsal Bozoba Mahallesinde içme suyu şebekesi döşeme çalışmalarına başladı. Bozoba Mahallesinde 2000 metre 75'lik HDPE boru döşemesi yapılacak. Yapılan çalışmalar kapsamında ayrıca Gölbaşı Mahallesinde 1000 metre 63'lük HDPE boru, Uğrak'ta 400 metre 63'lük HDPE boru, Kaygısız Mahallesinde ise 400 metre 63'lük HDPE boru döşemesi yapılacak. DİSKİ'nin Dicle'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplamda 220 haneye içime suyu çekilecek. DİSKİ Dicle'de ayrıca birçok mahallelerde sayaç montaj ve kullanımında problem olan su sayaçlarının değişimini yapıyor. Yaklaşık 3 bin 500 adet su sayacı değişiminin yapılması bitmek üzere olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR