DİSKİ'de yangın tatbikatı
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DİSKİ'de yangın tatbikatı

DİSKİ'de yangın tatbikatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) personeline yangına müdahale yöntemleriyle ilgili eğitim verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) personeline yangına müdahale yöntemleriyle ilgili eğitim verildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı ile DİSKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde personele yangın anında yapılması gerekenler, alınacak tedbirler, yangın söndürme metotları ve yangında kullanılacak malzemelerle ilgili teorik olarak bilgiler verildi.

DİSKİ hizmet binası bahçesinde düzenlenen eğitimde, itfaiye ekiplerince yangının nasıl söndürüleceği uygulamalı olarak gösterildi. Ardından benzin yardımıyla yakılan ateş personeller tarafından söndürüldü. - DİYARBAKIR

DİSKİ'de yangın tatbikatı
DİSKİ'de yangın tatbikatı
DİSKİ'de yangın tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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