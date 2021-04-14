DİSKİ bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor
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DİSKİ bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
DİSKİ bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyunda yaşanabilecek elektrik kaynaklı olası arızaları önüne geçmek için bakım ve onarım çalışması yaptı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük, ekiplerin çalışmasını inceledi.

Tutşi, nisan ayının sonuna doğru enerji nakil hattının genel bakımları tamamlanarak yazın oluşabilecek enerji kesintilerinin önüne geçileceğini söyledi.

Vatandaşların arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşamaması için elektrik enerjisini sağlayan enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tutşi, elektrik sistemlerinin sağlıklı şekilde çalışmasını sürdürmek amacıyla teknik olarak tüm işlemleri yaptıklarını ve bu sayede içme ve kullanma suyunda elektrik kaynaklı olası arızaları önüne geçtiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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