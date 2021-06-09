DİSK yöneticilerine açılan 1 Mayıs davası başladı

Geçen yıl 1 Mayıs günü, Taksim'e yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisi hakkında 'Toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak' ile 'İhtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmama' suçlarından 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle...

Geçen yıl 1 Mayıs günü, Taksim'e yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisi hakkında 'Toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak' ile 'İhtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmama' suçlarından 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmada DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile diğer sanıklar, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Savunması alınan Arzu Çerkezoğlu, "1 Mayıs 2020 günü, DİSK binasının önünden, temsili bir biçimde arkadaşlarımızla birlikte Taksim Meydanı'na gitmek için yürüyüş gerçekleştirmek istedik. Yürüyüşümüz, emniyet güçleri tarafından güç kullanılarak engellendi. 1 Mayıs günü, resmi tatil olması ve pandemi sebebiyle sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen tüm işçiler çalıştırılıyordu. 1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim'e yürüyüş gerçekleştirmek istedik. Pandeminin başları olmasına rağmen, tüm pandemi kurallarına uyarak yürüyüşümüzü gerçekleştirmek istemiştik. Şu anda ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlalden de suçlanıyoruz. Beraatlerimizi talep ediyorum" dedi. Duruşma, ertelendi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada Çerkezoğlu, duruşma öncesi adliye önünde yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"2020 yılının 1 Mayıs'ında kutlama yapmak için genel merkezimizden başlayarak yürüyüşe çıkmıştık. Ardından 15 kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Şimdi hakkımızda kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama ile suçlandığımız bir davada hakim karşısına çıkacağız. 1 Mayıs'ın yargılanamaz olduğunu ifade ediyorum."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı