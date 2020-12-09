DİSK'ten vergi dairesi önünde açıklama
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DİSK'ten vergi dairesi önünde açıklama

09.12.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:05
DİSK'ten vergi dairesi önünde açıklama

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücret vergi kesintilerine dikkat çekmek amacıyla İstanbul Vergi İdaresi Başkanlığı önünde eylem düzenledi.

 Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücret vergi kesintilerine dikkat çekmek amacıyla İstanbul Vergi İdaresi Başkanlığı önünde eylem düzenledi. 

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu grup, İstanbul Vergi İdaresi Başkanlığı önünde toplandı. Grup, "Asgari yaşamak istemiyoruz", "Asgari ücret net 3 bin 800 net" şeklinde slogan attı. 

Çerkezoğlu açıklama yaparak, "2021 yılı asgari ücreti her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır, her zamankinden daha fazla yaşamsaldır. O nedenle DİSK olarak bu en büyük ücret pazarlığında her ne kadar asgari ücret tespit komisyonu masasında olmasak da, asgari ücreti bir masa başı pazarlığı olarak görmediğimiz için alanlarda, sokaklarda, meydanlarda ve iş yerlerinde bu büyük pazarlığının, işçi sınıfının emeğinin hakkını alabildiği bir sürece dönmesi için bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte, sendikalı, sendikasız bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte insan onuruna yaraşır asgari ücret mücadelesini yürüteceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır diyoruz" ifadelerini kullandı. 

 


DİSK'ten vergi dairesi önünde açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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