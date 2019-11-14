DİSK'ten Vergi Adaleti İçin İş Bırakma Eylemi
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, "Kıdem tazminatı gaspına hayır, vergi adaleti şimdi" sloganıyla yarın günlük iş bırakma eylemi yaptı.
14.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:47
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, "Kıdem tazminatı gaspına hayır, vergi adaleti şimdi" sloganıyla yarın günlük iş bırakma eylemi yaptı.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: DİSK'ten Vergi Adaleti İçin İş Bırakma Eylemi