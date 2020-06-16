DİSK'ten "Kıdem Tazminatıma Dokunma" Mesajı
Sendikal hakları kısıtlayan kanun tasarısını protesto için 15-16 Haziran olaylarının 50. yıldönümünde DİSK öncülüğünde gerçekleştirilen anma toplantısında işçilerin gündemi kıdem tazminatında yapılmak istenen değişikliklerdi.
16.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:38
Sendikal hakları kısıtlayan kanun tasarısını protesto için 15-16 Haziran olaylarının 50. yıldönümünde DİSK öncülüğünde gerçekleştirilen anma toplantısında işçilerin gündemi kıdem tazminatında yapılmak istenen değişikliklerdi. DİSK Genel Başkanı sessiz kalmayacaklarını söyledi
Kaynak: DailyMotion.com