DİSK'ten İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Basın açıklaması yapan Arzu Çerkezoğlu "Filistin davası bizim davamızdır. Filistin'in kurtuluşu bizim kurtuluşumuzdur" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyesi bir grup, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. İsrail Başkonsolosluğu önünde 'Filistin'e Özgürlük Filistin Halkı Yalnız Değildir' yazılı pankart açan grup üyeleri, 'Katil İsrail Ortadoğu'dan Defol' sloganları attı.Grup adına basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "15 Mayıs 1948 Filistinliler için 'Büyük Felaket'in başladığı gündür. Filistinlilerin deyimiyle 'Nekbe', zulmün, baskının, şiddetin, katliamların, işgalin, sürgünün, topraksızlaştırmanın, etnik temizliğin başladığı gün olarak tarihe geçmiştir. Ama onurlu Filistin direnişi de sürüyor. Filistin davası bizim davamızdır. Filistin'in kurtuluşu bizim kurtuluşumuzdur" dedi. Yapılan basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı