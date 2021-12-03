DİSK'ten Çalışma Bakanlığı önünde 'asgari ücret' eylemi

ANKARA'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi yaklaşık 200 kişi, asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile beraberindeki sendika üyeleri, görüşmeleri başlanan asgari ücret ile ilgili taleplerini açıklamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. 'Asgari ücret net 5200 lira' pankartı açan grup, 'birleşe birleşe kazanacağız' sloganları attı.

Görüntü dökümü:

Genel detay

Haber : ANKARA, -